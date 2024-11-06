Москва, 6 ноября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Признанный виновный в сотрудничестве с иностранным государством и осуждённый на 4 года 10 месяцев лишения свободы Роберт Шонов был тайным осведомителем политического отдела посольства США в Москве по вопросам, касающимся проведения СВО и выборов президента России в 2024 году, сообщил 6 ноября Центр общественных связей ФСБ.

Шонов, работавший в генконсульстве США во Владивостоке с 1999 по 2021 год, после начала СВО решил возобновить контакт с американцами, чтобы оказать им содействие в антироссийской деятельности, цитирует ТАСС сообщение центра.

Как передавало ИА Регнум, ранее ФСБ сообщало, что гражданин России Шонов с осени 2022 года выполнял задания сотрудников посольства США в Москве Силлина и Бёрнстайна. Он собирал информации об СВО и ходе мобилизации, а также данные о проблемах в российских регионах и об оценке их влияния на протестную активность перед выборами президента в 2024 году.

В конце августа ФСБ опубликовала кадры, на которых Шонов даёт признательные показания. В ноябре суд признал его виновным в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

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