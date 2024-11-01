Владивосток, 1 ноября, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Бывший сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов осуждён на четыре года и 10 месяцев колонии, сообщили 1 ноября пресс-службе судов Приморского края.

Кадр из видео

Дело Шонова слушалось в Приморском краевом суде. Он признан виновным по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926557" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Шонова приговорили к четырём годам 10 месяцам колонии

«Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок четыре года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщила пресс-служба в своём Telegram-канале.

Кроме того, Шонов приговорён к штрафу в размере1 млн рублей. После отбывания лишения свободы он подвергнется ограничению свободы на срок один год четыре месяца.

У Шонова конфискованы денежные средства в размере более 400 тыс. руб., а также электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления.

Как сообщало ИА Регнум, гражданин России Шонов с осени 2022 года выполнял задания сотрудников посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида. Он собирал информации об СВО и ходе мобилизации, а также данные о проблемах в российских регионах и об оценке их влияния на протестную активность перед выборами президента в 2024 году.

В конце августа ФСБ опубликовала кадры, на которых Шонов даёт признательные показания. Под арестом он находится с марта 2024 года.