В Приморье осуждён экс-сотрудник генконсульства США Роберт Шонов
Экс-сотрудник генконсульства США Шонов осуждён на 4 года 10 месяцев колонии
Владивосток, 1 ноября, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Бывший сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов осуждён на четыре года и 10 месяцев колонии, сообщили 1 ноября пресс-службе судов Приморского края.
Дело Шонова слушалось в Приморском краевом суде. Он признан виновным по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).
«Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок четыре года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщила пресс-служба в своём Telegram-канале.
Кроме того, Шонов приговорён к штрафу в размере1 млн рублей. После отбывания лишения свободы он подвергнется ограничению свободы на срок один год четыре месяца.
У Шонова конфискованы денежные средства в размере более 400 тыс. руб., а также электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления.
Как сообщало ИА Регнум, гражданин России Шонов с осени 2022 года выполнял задания сотрудников посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида. Он собирал информации об СВО и ходе мобилизации, а также данные о проблемах в российских регионах и об оценке их влияния на протестную активность перед выборами президента в 2024 году.
В конце августа ФСБ опубликовала кадры, на которых Шонов даёт признательные показания. Под арестом он находится с марта 2024 года.