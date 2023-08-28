Москва, 28 августа, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Задачей бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова был поиск лояльных американским властям лиц, которые могли бы помочь со сбором данных. Об этом Шонов рассказал сотрудникам ФСБ России, ведомство распространило видео с его признанием.

Кадр видео из Телеграм — канала Роберт Шонов

Шонов с марта находится под арестом. Ему предъявлено обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (статья 275.1 УК РФ).

По его словам, сотрудников посольства США интересовала информация «о резонансных событиях» в России: военной спецоперации, частичной мобилизации, будущих президентских выборах, присоединении новых регионов.

«Я должен был собирать сведения обо всех этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчётах», — сказал экс-сотрудник генконсульства.

Кроме того, он должен был искать среди российских журналистов, бизнесменов, политиков тех, кто лоялен к США. Этих людей в посольстве рассчитывали использовать для сбора информации так же, как и Шонова.

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Как сообщало ИА Регнум, противоправную деятельность информатора американского посольства, гражданина России Шонова пресекли сотрудники ФСБ. По данным ведомства, с осени 2022 года Шонов собирал сведения о специальной военной операции и ходе частичной мобилизации по заданию сотрудников посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бёрнстайна. Американцев также интересовали проблемы в регионах и оценка их влияния на протестную активность перед выборами президента России в 2024 году.