Вашингтон, 6 ноября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Советники предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа, несмотря на уверенность в победе, не ожидали настолько высоких показателей политика на голосовании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на членов штаба республиканца.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

«Многочисленные советники кампании Трампа не ожидали, что результаты его победы в штатах будут хоть сколько-нибудь близки к цифрам сегодня вечером», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при открытии избирательных участков состав команды Трампа чувствовал себя «уверенно».

Как передавало ИА Регнум, в США 6 ноября завершились выборы президента страны, последние участки закрылись в штате Аляска. Идёт подсчёт голосов.

Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, ещё 226 — за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов.

Телеканал CNN в свою очередь проинформировал, что Трамп лидирует во всех семи колеблющихся штатах, исход голосования в которых может определить итоги выборов. Речь идёт об Аризоне, Висконсине Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.