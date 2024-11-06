Штат Аризона, США, 6 ноября, 2024, 07:27 — ИА Регнум. После подсчёта 50% бюллетеней в ключевом штате Аризона шансы на победу сравнялись у кандидатов на президентское кресло Дональда Трампа (Республиканская партия) и Камалы Харрис (Демократическая партия). Об этом 5 ноября сообщило агентство Associated Press.

Alex Brandon/AP/TASS Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис

По предварительным данным, Трамп обогнал соперницу в Аризоне на тысячу голосов избирателей. Победитель в одном из колеблющихся штатов получит 11 голосов выборщиков.

Для победы на выборах будущему президенту США необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

Как сообщало ИА Регнум, выбывший в июле из президентской гонки действующий глава Белого дома Джо Байден по-прежнему уверен, что победил бы в случае участия в выборах. Кроме того, Байден считает, что если бы в 2016 году он стал кандидатом от демократов вместо Хиллари Клинтон, то его политического оппонента Дональда Трампа не избрали бы на первый срок, указал источник в окружении американского лидера.

Камала Харрис набрала наибольшее количество голосов по итогам выборов президента США на острове Гуам, который считается «пророческим» регионом. Представитель Демократической партии обошла своего оппонента в ходе предварительного опроса. Однако результаты с острова в Тихом океане не учитывают при подсчётах, но они играют большую роль для политологов и социологов. Дело в том, что на острове верно предсказывали победителя всех президентских выборов.

На выборах в США более 75 млн уже отдали свои голоса досрочно. 5 ноября станет последним днём всеобщего голосования, когда проголосовать смогут все 160 млн избирателей. Затем право голоса перейдёт к выборщикам от штатов.