Вашингтон, 6 ноября, 2024, 05:46 — ИА Регнум. На выборах президента в американских штатах Мичиган, Нью-Джерси, Канзас и Иллинойс лидирует кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Об этом 5 ноября сообщило агентство Associated Press.

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В штате Мичиган Харрис после обработки 2% бюллетеней получила 72,6% голосов, у Трампа — 26%. В Нью-Джерси по результатам подсчёта 6% голосов Харрис лидирует с 59,3% против 39,1% у её оппонента. В Канзасе после обработки 6% бюллетеней Харрис набрала 53,5% голосов, Трамп — 45,2%. В Иллинойсе по итогам обработки 1% голосов у Харрис 58,7% против 39,9% у Трампа.

При этом в штатах Индиана, Кентукки и Флорида прогнозируется лидерство республиканца.

Для победы на выборах президента необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

Как сообщало ИА Регнум, отметку в 100 голосов выборщиков первым преодолел Дональд Трамп, опередив более чем вдвое свою соперницу Камалу Харрис. По расчётам агентства Associated Press, республиканцу удалось набрать 101 голос выборщиков, а его соперницу Харрис поддержали только 49. При этом компания Edison Research отдала Трампу 105 голосов выборщиков, а Камале Харрис — лишь 27. Телеканал Fox News, лояльный к республиканцам, прогнозирует 111 голосов у Трампа и 72 голоса у Харрис.

Официального представителя МИД России Марию Захарову удивила раздача бюллетеней без проверки документов у голосующих в США. Она напомнила, что в штате Калифорния на законодательном уровне ещё в сентябре запретили проверять документы у избирателей. Такой шаг властей дипломат назвала «американской демократией».