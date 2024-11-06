Москва, 6 ноября, 2024, 05:14 — ИА Регнум. В штате Калифорния на законодательном уровне ещё в сентябре запретили проверять документы у избирателей. «Американской демократией» назвала это явление официальный представитель МИД России Мария Захарова.

(сс) Phil Roeder Выборы в США

«Если они пол определяют «со слов больного», то и бюллетени должны раздавать без проверки документов. Американская демократия», — прокомментировала дипломат в Telegram-канале.

Она уточнила, что на избирательных участках голосующие говорят своё имя и дату рождения, при этом документы у них не запрашивают, верят на слово. Если гражданин решил предоставить документ, то сотрудники избирательной комиссии отворачиваются с целью не нарушить запрет, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, президентские выборы в США проходят на фоне кризиса демократии и раскола общества, отметила Мария Захарова. Она пожелала американскому народу преодолеть этот этап. По её словам, новому хозяину Белого дома следует сосредоточиться на проблемах своей страны и не искать «приключений за десятки тысяч миль» от США. Что касается Москвы, то для неё нет разницы в исходе выборов, так как в Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с Россией.

Американский предприниматель Илон Маск 5 ноября обвинил Google в предвзятости текущих выборов в США. В качестве доказательств он приложил скриншоты своих поисков, которые не показывали ближайшие избирательные участки, где можно проголосовать за республиканца Дональда Трампа. При этом предоставлялась возможность найти избирательный участок, если речь шла о представительнице Демократической партии Камале Харрис, утверждал миллиардер.

Компания Google заявила об ошибке при поиске ближайших участков для голосования за Трампа.