Хельсинки, 3 июля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Китайский лидер Си Цзиньпин может закончить конфликт на Украине одним звонком. Об этом заявил в интервью Bloomberg президент Финляндии Александр Стубб.

Иван Шилов ИА Регнум Си Цзиньпин

По его мнению, Россия в настоящее время сильно зависит от Китая. И при желании Си Цзиньпина разрешить российско-украинский кризис можно было одним телефонным звонком.

Стубб считает, если лидер Китая скажет о необходимости начала мирных переговоров, Россия пойдёт на это.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране.

Украина отвергла предложение премьер-министра Венгрии о прекращении огня, заявил замруководителя офиса главы киевского режима Игорь Жовква.

Президент Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.