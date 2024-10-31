Европу испугало возможное приглашение Трампа на саммит ЕС для выступления
СМИ: в Европе испугались, что Орбан пригласит Трампа выступить на саммите ЕС
Вашингтон, 1 ноября, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Лидеры европейских стран боятся, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласит экс-президента США Дональда Трампа выступить по видеосвязи на неформальном саммите ЕС в Будапеште в случае, если политик вновь переизберётся на пост главы Белого дома. Об этом сообщило 31 октября агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов из ряда государств Европы.
Выборы американского лидера состоятся 5 ноября, а мероприятие в Будапеште — 8 ноября. По информации журналистов, европейские политики полагают, что Орбан мог обсудить такую возможность с Трампом в телефонном разговоре, который они провели 31 октября.
Дипломаты, мнение которых приводит агентство, утверждают, что участие американского политика в саммите якобы вызовет недовольство многих лидеров стран ЕС.
Как сообщало ИА Регнум, 11 июля Орбан написал, что Трамп в случае победы на выборах в США хочет добиться разрешения украинского конфликта. Такое заявление венгерский лидер сделал по итогам встречи с экс-главой Белого дома в штате Флорида.
17 октября премьер-министр Венгрии проинформировал, что на саммите ЕС собирается призвать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца от имени Евросоюза начать переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта.
31 октября венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что предстоящие выборы президента США станут решающими с точки зрения мира в Европе. По его словам, если Трамп вновь станет главой Белого дома, то появятся более значительные шансы на завершение конфликта, в противном случае придётся рассчитывать долгосрочно на более тяжёлые условия.