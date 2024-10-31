Вашингтон, 1 ноября, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Лидеры европейских стран боятся, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласит экс-президента США Дональда Трампа выступить по видеосвязи на неформальном саммите ЕС в Будапеште в случае, если политик вновь переизберётся на пост главы Белого дома. Об этом сообщило 31 октября агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов из ряда государств Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Выборы американского лидера состоятся 5 ноября, а мероприятие в Будапеште — 8 ноября. По информации журналистов, европейские политики полагают, что Орбан мог обсудить такую возможность с Трампом в телефонном разговоре, который они провели 31 октября.

Дипломаты, мнение которых приводит агентство, утверждают, что участие американского политика в саммите якобы вызовет недовольство многих лидеров стран ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля Орбан написал, что Трамп в случае победы на выборах в США хочет добиться разрешения украинского конфликта. Такое заявление венгерский лидер сделал по итогам встречи с экс-главой Белого дома в штате Флорида.

17 октября премьер-министр Венгрии проинформировал, что на саммите ЕС собирается призвать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца от имени Евросоюза начать переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта.

31 октября венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что предстоящие выборы президента США станут решающими с точки зрения мира в Европе. По его словам, если Трамп вновь станет главой Белого дома, то появятся более значительные шансы на завершение конфликта, в противном случае придётся рассчитывать долгосрочно на более тяжёлые условия.