Белгород, 5 ноября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС спасли жителя одной из квартир в атакованном дроном ВСУ многоквартирном доме в Белгороде, сообщил 5 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

В результате атаки беспилотника противника погибших, по предварительным данным, нет, написал Гладков в своём Telegram-канале.

«Мужчину спустили с 5-го этажа с помощью автолестницы. У жителя диагностировано отравление продуктами горения. Медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался», — отметил губернатор.

Очаги возгорания уже ликвидированы, сообщил Гладков. В трёх домах были повреждены фасады и остекление в 10 квартирах, также осколками были посечены семь автомобилей, проинформировал губернатор.

Как передавало ИА Регнум, беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде днём 5 ноября. В этот же день сотрудник администрации Лисичанска (ЛНР) и его супруга погибли в результате атаки дрона ВСУ.

Над территорией России в ночь на 5 ноября было ликвидировано шесть беспилотников противника, сообщила пресс-служба Министерства обороны. Дроны были обезврежены и уничтожены над территорией Брянской области. Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала.