Белгород, 5 ноября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины с помощью дрона атаковали многоквартирный дом в Белгороде. Об этом 5 ноября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«По предварительной информации, пострадал один мирный житель», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Пострадавшего бригада скорой помощи доставила в городскую больницу № 2. Медики диагностировали у мужчины минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги.

Кроме того, в результате удара в одном из жилых домов загорелись три квартиры. Сейчас пожарные расчёты ликвидируют очаги возгорания.

«Информация о последствиях атаки уточняется. Все оперативные службы работают на месте», ― добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 4 ноября над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник самолётного типа. С его помощью киевский режим пытался осуществить теракт на территории российского региона.

В течение суток 3 ноября российские силы ПВО уничтожили над территорией РФ в общей сложности 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. В ночь на 3 ноября российские военные обнаружили и уничтожили 16 вражеских беспилотников над территорией Ростовской области, два — в Белгородской и один — в Волгоградской области.

За ночь 5 ноября средства противовоздушной обороны ликвидировали шесть украинских БПЛА. Все беспилотники обезврежены и уничтожены над территорией Брянской области.