Москва, 5 ноября, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам на территории России успешно пресечена средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

РИА Новости

Уточняется, что средствами ПВО ликвидированы шесть украинских БПЛА. Все беспилотники обезврежены и уничтожены над территорией Брянской области.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 4 ноября над территорией Белгородской области уничтожен вражеский беспилотник самолётного типа. С его помощью киевский режим пытался осуществить теракт на территории российского региона.

В течение суток 3 ноября российские силы ПВО уничтожили над территорией РФ в общей сложности 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. В ночь на 3 ноября российские военные обнаружили и уничтожили 16 вражеских беспилотников над территорией Ростовской области, два — в Белгородской области и один — в Волгоградской области.