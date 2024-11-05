ЛНР, 5 ноября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Сотрудник администрации Лисичанска и его супруга погибли в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили 5 ноября в правительстве Луганской Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ВСУ при помощи БПЛА атаковали гражданский автомобиль в Приволье, погибла семейная пара. Погибшие: Владимир Иванович Молодык и его супруга Ольга Анатольевна Молодык», — сказано в сообщении.

Владимир Молодык работал в городской администрации Лисичанска. По предварительным данным, его супруга не имела никакого отношения к государственной службе. Семейная пара погибла на месте после детонации украинского беспилотника.

5 ноября ИА Регнум передавало, что десять квартир в трёх многоквартирных домах получили повреждения в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде. По предварительной информации, погибших в результате атаки ВСУ нет.

По данным Минобороны РФ на 5 ноября, над российской территорией за ночь ликвидировано шесть вражеских беспилотников. В течение суток 3 ноября российские силы ПВО уничтожили над территорией РФ в общей сложности 22 украинских БПЛА.

В ночь на 3 ноября российские военные обнаружили и уничтожили 16 вражеских беспилотников над территорией Ростовской области, два — в Белгородской области и один — в Волгоградской области.