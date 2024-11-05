Москва, 5 ноября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предложил создать центры популяризации русского языка и литературы на базе библиотек в Донбассе и Новороссии. Об этом он заявил 5 ноября на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Александр Рюмин/ТАСС

«Будет правильно создать на базе общедоступных библиотек Донецкой и Луганской республик, Херсонской области и Запорожья центры популяризации русского языка и произведений наших прославленных литераторов», — сказал глава государства, слова которого приводит сайт Кремля.

По словам российского лидера, в новых регионах кабинеты русской словесности должны оснащаться в приоритетном порядке.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа Владимир Путин подписал указ об образовании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Этим документом он упразднил Совет по русскому языку. Возглавлявшая прежнюю структуру советник президента Елена Ямпольская стала председателем нового совета. В задачи нового органа вошли подготовка предложений по вопросам основных направлений поддержки русского языка и языков народов России, продвижение и укрепление позиций русского языка в мире, а также обеспечение прав граждан РФ на использование этих языков.

2 сентября на открытом уроке «Разговоры о важном» во время посещения средней общеобразовательной школы № 20 им. Героев Отечества в городе Кызыле Путин отметил, что русский язык объединяет все народы России в общий организм. Он добавил, что обучаться русскому языку необходимо.