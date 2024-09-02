Кызыл, 2 сентября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Русский язык объединяет все народы России в общий организм, обучение ему необходимо. Об этом 2 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном» во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества в городе Кызыле.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву

«Это язык ещё и межнационального общения для нашей многонациональной страны, что очень важно. Потому что он объединяет все народы России в единый, общий организм, в общий, единый народ. Это очень важно», — заявил президент.

Глава государства отметил, что знание русского языка — это одна из самых важных задач для преподавателей в школе.

Путин 2 сентября прибыл с рабочей поездкой в Тыву. Его встретили в Кызыле. Тыва была выбрана первым пунктом поездки президента в рамках официального визита в Монголию. Затем российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Путин подписал указ об образовании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. В его задачи войдёт подготовка предложений по вопросам основных направлений поддержки русского языка и языков народов РФ, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире, а также обеспечение прав россиян на использование этих языков.