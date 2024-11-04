Москва, 4 ноября, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен ночью над территорией Белгородской области, сообщает 4 ноября официальный Telegram-канал Минобороны России.

MOD Russia/Global Look Press

С помощью БПЛА киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Накануне поздно вечером ракетную тревогу объявляли в Валуйском городском округе Белгородской области. Предупреждение действовало с 22:33 до 22:41 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября один человек погиб в результате атаки украинского беспилотника на хутор Киселёв Волоконовского района Белгородской области, информировал губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что украинские войска целенаправленно ударили по хутору.

Ранее, 1 ноября, Вооружённые силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали город Шебекино, повреждения получил склад одного из предприятий.