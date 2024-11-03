Белгород, 4 ноября, 2024, 01:37 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожили над территорией Российской Федерации в общей сложности 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом свидетельствуют данные от 3 ноября, опубликованные в Telegram-канале Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

В ночь на воскресенье российские военные обнаружили и уничтожили 16 вражеских беспилотников над территорией Ростовской области, два — в Белгородской области и один — в Волгоградской области.

Днём и вечером оборонное ведомство информировало о двух БПЛА самолётного типа ВСУ, уничтоженных около 14:50 и 20:50 по местному времени (совпадает с мск) в Белгородской области. Ещё один беспилотник российские военные обезвредили в 15:30 в Орловской области.

Как передавало ИА Регнум, в течение суток 2 ноября силами ПВО над территорией России уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. По данным Министерства обороны, девять БПЛА обезврежено в Курской области, восемь — в Брянской области, пять — в Белгородской области, три — в Орловской области и по одному в Ростовской и Нижегородской областях и над территорией Республики Крым.