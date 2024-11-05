Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции
Анкара, 5 ноября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. В Турции на нефтеперерабатывающем предприятии прогремел взрыв. Об этом 5 октября сообщил телеканал NTV.
Уточняется, что взрыв произошёл в полдень в городе Измите в провинции Коджаэли на северо-западе страны. После этого над заводом поднялся густой дым.
На место происшествия в кратчайшие сроки прибыли пожарные, бригады медиков, силы безопасности и полиция.
По информации Haberlisin, работников завода и жителей домов в этом районе эвакуируются на случай второго взрыва.
Пока местные власти никаких официальных заявлений о произошедшем не сделали. Причины взрыва неизвестны.
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