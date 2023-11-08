Анкара, 8 ноября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай на юге страны. Об этом 8 ноября сообщил телеканал Haberglobal.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате взрыва на металлургическом заводе в районе Искендерун пострадали 13 рабочих. Как стало известно, двое пострадавших были интубированы в больнице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура начала расследование. Момент взрыва зафиксировала камера наблюдения.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября недалеко от побережья турецкого города Фетхие прогремел взрыв на борту сухогруза Serenity Ac под флагом Ниуэ. В результате инцидента пострадали четыре человека. Происшествие случилось в провинции Муглу со вставшим на якорь 75-метровым судном.

14 августа на верфи в Стамбуле прогремел взрыв на судне. В одном из отсеков произошло сжатие газа. В результате один рабочий погиб, второй получил лёгкие ранения.