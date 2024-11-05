Москва, 5 ноября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Обстрелы критически важных объектов со стороны ВСУ могут привести к последствиям, сравнимым с авариями на Чернобыльской АЭС и «Фукусиме-1», заявил 5 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

ВСУ продолжают атаки на объекты Запорожской АЭС и города-спутника станции Энергодара, а Служба безопасности Украины (СБУ) осуществляет диверсионно-террористическую деятельность, в том числе в отношении работников ЗАЭС и представителей органов власти, отметил Кириллов.

«Обстрелы критически важных объектов инфраструктуры могут привести к необратимым последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1», — заявил генерал-лейтенант.

Он напомнил, что в 1986 году в результате Чернобыльской катастрофы более 20 тыс. кв. км территории 17 европейских государств оказались загрязнёнными радиоактивными материалами.

Руководители киевского режима уклоняются от предоставлениям экспертам Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) полного доступа ко всем объектам в Чернобыльской зоне отчуждения, сказал также Кириллов.

«Хотел бы обратить внимание на методические материалы, по которым происходит обучение представителей СБУ. Одно из направлений обучения затрагивает вопросы применения «грязной бомбы», в частности моделируется ситуация с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей», — отметил генерал-лейтенант.

Подобное направление взаимодействия украинских спецслужб и минобороны США едва ли укладывается в формат «защитных мероприятий», подчеркнул Кириллов.

Как передавало ИА Регнум, также в ходе брифинга генерал-лейтенант сообщил, что киевский режим располагает возможностями по созданию так называемой грязной бомбы и способен её применить в ходе конфликта с Россией. Представителей СБУ обучают применению «грязной бомбы», киевский режим может осуществить эту провокацию в попытке помешать России достичь целей военной спецоперации, сказал Кириллов.

Киевский режим планировал захватить Запорожскую АЭС, операцию под названием «Короткое замыкание» сорвали Вооружённые силы РФ, рассказал также генерал-лейтенант. В операции должны были участвовать украинские силы специальных операций, предполагалось задействовать реактивные системы залпового огня HIMARS и ударные беспилотные комплексы. Эту атаку на ЗАЭС киевский режим начал планировать после неудачной попытки захвата Курской АЭС, добавил Кириллов.