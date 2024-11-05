Москва, 5 ноября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Киев располагает возможностями по созданию так называемой грязной бомбы и способен её применить в ходе конфликта с Россией. Об этом заявил 5 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Гавриил Григоров/ТАСС

Он отметил, что сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) обучают тому, как изготовить и подорвать «грязную бомбу» в месте массового скопления людей, — на это указывают методические материалы спецслужбы. В частности, моделируется ситуация с кражей источников ионизирующего излучения и изготовления взрывного устройства, уточнил генерал.

«С учётом того, что на Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию, направленную против населения Российской Федерации», — сказал Кириллов.

Такая провокация будет направлена на дискредитацию российской власти, распространение паники, дестабилизацию обстановки и в конечном итоге противодействие задачам специальной военной операции, пояснил он.

Именно проведение СВО помешало Украине реализовать собственную ядерную программу, добавил Кириллов и назвал потенциальных её исполнителей. Это Харьковский физико-технический институт, который внёс вклад в советскую ядерную программу, и Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Кириллов предположил, что у киевского режима есть «грязная бомба» — радиологическое оружие массового поражения, так как, по его словам, изготовить её Украине вполне по силам. Он сообщил, что Киев интересовался созданием такого оружия, при этом на подконтрольной ему территории есть радиохимические отходы, которые могут послужить сырьём.

Кириллов констатировал, что за время СВО было зафиксировано 400 случаев использования украинскими войсками химических боеприпасов, причём часть отравляющих веществ могли быть синтезированы только в США.