Москва, 5 ноября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Киевский режим планировал захватить Запорожскую атомную электростанцию. Эту операцию под названием «Короткое замыкание» сорвали Вооружённые силы России, сообщил 5 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он уточнил, что планы захвата ЗАЭС были обнаружены в октябре 2024 года в ходе оперативных мероприятий. В операции должны были участвовать украинские силы специальных операций. Для этого предполагалось задействовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и ударные беспилотные комплексы.

Генерал отметил, что взять под контроль Запорожскую АЭС в рамках операции «Короткое замыкание» украинские военные планировали после неудачной попытки захвата Курской АЭС.

«Благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован», ― указал Кириллов.

Он напомнил, что украинские подразделения уже предпринимали подобные попытки в 2022 году, когда спецназ главного управления разведки Украины с участием иностранных наёмников пытался форсировать Каховское водохранилище, чтобы создать плацдарм для захвата ЗАЭС.

Как передавало ИА Регнум, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов 22 июня заявил, что удары ВСУ по энергетической инфраструктуре Энергодара могут быть частью нового плана по захвату Запорожской АЭС.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук 14 октября сообщил, что некоторые бывшие сотрудники станции могут помогать Вооружённым силам Украины (ВСУ) в планировании ударов по объекту. Он отметил, что противника нельзя недооценивать. Среди тех, кто находится на стороне Киева, есть грамотные специалисты. При этом он подчеркнул, что ЗАЭС менее уязвима для ударов ВСУ, чем Курская АЭС.

7 октября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что план киевского режима при нападении на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС. Он добавил, что если бы ВСУ это удалось, то Европу бы ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской.

Как отметил британский эксперт Александр Меркурис, Украина, вероятно, планировала попытку пойти на Курскую АЭС из-за критического положения на фронте. Однако, по его словам, авантюра киевского режима не сработала, в результате чего ВСУ несут очень большие потери.