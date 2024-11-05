Москва, 5 ноября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Представители США, которые говорят о нахождении военных из КНДР на территории России, сами признают, что не имеют окончательного подтверждения этим данным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 ноября в ходе брифинга.

KCNA/EPA/ТАСС

«Я не буду ничего говорить на эту тему, потому что все представители США, которые об этом говорят, они к этим утверждениям всегда добавляют фразу: «Вместе с тем окончательных подтверждений американская сторона не имеет», — сказал Песков журналистам.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга сообщил, что в Курскую область перебросили порядка 10 тыс. военнослужащих КНДР. Он предположил, что военнослужащие КНДР, вероятно, вступят в боевые действия на стороне России. При этом руководитель пресс-службы Госдепа не привёл ни каких доказательств своих слов.

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