Москва, 5 ноября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки поразили цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики, используемые для обеспечения ВСУ, сообщила 5 ноября пресс-служба Министерства обороны РФ.

Также поражалась инфраструктура военных аэродромов противника, сказано в сообщении.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства ракетного вооружения, объектам энергетики, используемым для обеспечения ВСУ», — отметила пресс-служба.

Также в минувшие сутки были нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах в зоне СВО, сказано в сообщении. Совокупные потери ВСУ в указанный период составили до 1900 человек. Средства ПВО РФ сбили управляемую авиабомбу Hammer и 17 беспилотников самолётного типа.

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