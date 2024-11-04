Москва, 4 ноября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Российские бойцы нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 4 ноября проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС России нанесли удары по цехам производства и месту хранения безэкипажных катеров, скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах.

Также силы противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемую авиабомбу Hammer и 42 беспилотника ВСУ самолётного типа.

26 октября ИА Регнум передавало, что ВС России за сутки нанесли новые удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины и местам хранения ударных беспилотников противника.

23 октября российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Российские силы уничтожили базу горючего, места хранения безэкипажных катеров, а также цеха сборки беспилотных летательных аппаратов противника.