Цхинвал, 31 октября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Южная Корея и США проведут военные учения в ответ на ракетный запуск, за которым, по предположению Сеула и Вашингтона, стоит КНДР. Об этом сообщило 31 октября агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Комитет начальников штабов.

Ahn Young-joon/AP/TASS

В ходе манёвров будут привлечены американские стратегические вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября в сторону Японского моря была выпущена ракета, которая, по данным властей Японии, упала в 200 км к западу от острова Окусири, возле Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны страны. Токио заявил, что ракету якобы запустила КНДР.

Японский министр обороны Гэн Накатани отметил, что эта ракета пролетела 1000 км и упала через через 86 минут после старта. Он подчеркнул, что высота и продолжительность полёта стали самыми большими за всё время пусков.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси рассказал, что Токио выразил протест Пхеньяну через дипломатические каналы в Пекине. Чиновник добавил, что японские специалисты пытаются выяснить, идёт ли речь о ракете нового типа или нет.