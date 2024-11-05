Москва, 5 ноября, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Идея моментально уведомлять водителей о превышении скорости с помощью сигнала красного цвета является небезопасной. Такое заключение на соответствующий законопроект, внесённый в Госдуму депутатами ЛДПР, дало правительство России.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Реализация положений законопроекта может повлечь за собой угрозу безопасности дорожного движения, поскольку подача сигнала красного цвета в указанном случае будет отвлекать внимание водителя транспортного средства от управления им», ― процитировал ТАСС текст документа.

В правительстве напомнили, что в действующем законодательстве уже содержатся предписания об обязательном обозначении мест размещения средств фиксации техническими средствами и информирования о них водителей. Поэтому предлагаемые изменения представляются излишними, отмечено в заключении.

Также указано, что модернизация оборудования для возможности подачи сигнала красного цвета вызовет дополнительные финансовые расходы из региональных бюджетов.

«С учётом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке», ― говорится в заключении правительства.

Как сообщало ИА Регнум, депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предполагающий мгновенное оповещение водителя о нарушении правил дорожного движения (ПДД). Парламентарии предлагают внести изменения в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».

Авторы инициативы считают, что для профилактики нарушения ПДД наряду с фотофиксацией водителей необходимо одновременно уведомить о проступке сигналом красного цвета. Согласно пояснительной записке, превышение скорости является одним из наиболее опасных и часто встречающихся нарушений правил. Такая мера поможет эффективно предотвратить подобные нарушения, уверены депутаты. В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

Госдума 1 октября в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 тыс. рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предусмотрено лишение водителя прав на срок от одного до трёх месяцев.