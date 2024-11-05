Берлин, 5 ноября, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Правдивость заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что правительство Германии «стыдливо смирилось» с разрушением «Северных потоков» в ущерб своим национальным и экономическим интересам, подтвердил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Да, он (Лавров. — Прим. ред.) в этом был абсолютно прав», — отметил политик в беседе с «РИА Новости».

Нимайер напомнил о требовании депутата бундестага Сары Вагенкнехт к правительству Германии предоставить имеющиеся данные об атаке на газопроводы. Власти отказали ей, так как эта информация могла бы испортить отношения ФРГ с неким партнёром. По мнению Нимайера, речь идёт о США. Немецкие власти знают, кто на самом деле причастен к подрыву «Северных потоков», заключил политик.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были подорваны обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Президент России Владимир Путин отмечал, что такой теракт невозможен без поддержки на государственном уровне. Подрыв был организован спецслужбами США, добавил российский лидер.

Депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Харальд Вейель 2 ноября 2024 года поднял вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Однако парламентский статс-секретарь министерства экономики и защиты климата ФРГ Удо Филипп назвал ремонт трубопроводов «обязанностью собственников».

На международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» Сергей Лавров заявил, что ФРГ «стыдливо смирилась» с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки». Эта потеря противоречит коренным интересам немецкой экономики и немецкого народа, подчёркивал российский министр.