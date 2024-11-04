Москва, 4 ноября, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Берлин стыдливо смирился с уничтожением «Северных потоков», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

Chris Emil JanÃƒÅ¸En/Global Look Press

«Правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки», — сказал он.

Лавров уточнил, что потеря этих газопроводов противоречит коренным интересам немецкой экономики и немецкого народа.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были подорваны обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Президент России Владимир Путин отмечал, что такой теракт нельзя было бы осуществить без поддержки на государственном уровне. Подрыв был организован спецслужбами США, добавил российский лидер.

31 октября экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил, что это он в своё время «уничтожил» газопровод «Северный поток — 2», заблокировав его строительство. По его мнению, строительство газопровода было для России главной задачей и Трампу удалось его остановить.

2 ноября депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель поднял вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Однако парламентский статс-секретарь министерства экономики и защиты климата ФРГ Удо Филипп, в свою очередь, назвал ремонт трубопроводов «обязанностью собственников».