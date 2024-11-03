Вашингтон, 3 ноября, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Киеву необходимо скорее начать мирные переговоры с Россией на фоне неспособности Украины самостоятельно производить оружие или эффективно использовать западное. Такое мнение 2 ноября высказал аналитик американского журнала National Interest Харрисон Касс.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Если вы не можете снабжать себя вооружением <…> либо не способны разработать долгосрочную стратегию, несмотря на миллиарды и миллиарды долларов помощи, вам следует настойчиво добиваться мира», — написал он.

По мнению обозревателя, высказывающиеся за продолжение поставок Западом Киеву оружия не учитывают опыт 2,5 года продолжения украинского конфликта. При этом ход военных действий свидетельствует о том, что у украинской армии нет шансов на улучшение собственного положения, что не сможет изменить ни один пакет западной военной помощи, отметил Касс.

«Вместо требований о новых поставках, трат новых денег и пролития новой крови Украина должна выступить за мир», — резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 31 октября заявил, что экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на американских выборах не сможет заставить Киев уступить территории России для завершения украинского конфликта. При этом он признал, что новый глава Белого дома может сократить объёмы военной помощи Украине, что сделает её поражение неминуемым.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 октября исключил завершение конфликта на Украине с «ничейным» результатом. Такой исход событий не обеспечит интересы ни одной из сторон, пояснил глава МИД России.

Президент России Владимир Путин 25 октября заявил, что Москва готова к разумным компромиссам для урегулирования конфликта на Украине, однако исход переговоров должен учитывать реалии и быть в пользу России. Никаких «разменов» не будет, подчеркнул глава государства.