Тбилиси, 4 ноября, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Активистка Грета Тунберг прибыла в Тбилиси и приняла участие в акции грузинской оппозиции против результатов парламентских выборов, сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА Регнум

Тунберг заявила, что прилетела «защищать демократию вместе с грузинским народом», сказано в сообщении.

«Я здесь, чтобы поддержать борьбу за демократию и свободу грузинского народа, которые снова и снова встают против давления, которое на них оказывается государством», — сказала активистка.

Акция грузинской оппозиции проходит на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Её участники требуют проведения новых парламентских выборов.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По итогам обработки 100% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов, что позволит ей единолично сформировать правительство.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 октября не признала результаты выборов, а также заявила о «тотальной фальсификации» их результатов, не приведя никаких доказательств. Она также призвала жителей республики участвовать в протестных акциях.

Спустя три дня генпрокуратура Грузии вызвала главу государства на допрос. Однако Зурабишвили заявила, что на допрос не явится и продолжит «делать свою работу как президент». Она также посоветовала прокуратуре «избегать политического урегулирования проблемы».

Парламентские выборы в Грузии показали, как экономика влияет на политику и как заинтересованность в дальнейшем социально-экономическом развитии страны снижает запрос электората и элит на ресентимент и радикальную националистическую риторику, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Андрей Сизов.