Москва, 4 ноября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. В Москве снижается заболеваемость энтеровирусной инфекцией. Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

РИА Новости / Павел Бедняков

«В городе Москве эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции стабильная, отмечается снижение заболеваемости​​​», ― отметили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора проводятся ежедневный мониторинг заболеваемости, в том числе энтеровирусной инфекции. В российской столице на 4 ноября зарегистрировали единичные случаи заражения энтеровирусной инфекцией. Все они протекают в лёгкой форме. В ведомстве подчеркнули, что больные проходят полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Также сообщается, что случаев заболеваний в детских образовательных учреждениях Москвы, в том числе связанных с посещением Турции, не выявлено.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября в Сети распространились сообщения о массовом заражении российских туристов неизвестным вирусом в одном из турецких отелей. Высказывались предположения, что это мог быть вирус Коксаки.

Роспотребнадзор 4 ноября взял на контроль ситуацию с выявлением в РФ вируса Коксаки. Специалисты будут осуществляться контроль за утренними фильтрами в школах, которые подразумевают проверку на наличие признаков заболевания, включая насморк, кашель, температуру. При выявлении симптомов болезни ребёнка изолируют от коллектива до момента его выздоровления.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что при обнаружении симптомов вируса Коксаки, в частности, кожной сыпи, необходимо срочно вызывать врача и делать тест.

Коксаки входит в группу энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заразиться ими можно через бытовые предметы, воду и загрязнённые продукты.