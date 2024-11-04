Владимир, 4 ноября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Жители Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края предполагают, что в детских садах и школах этих регионов распространяется вирус Коксаки, передаёт Telegram-канал Shot со ссылкой на заявления родителей учащихся.

РИА Новости / Александр Кондратюк

Собеседники Telegram-канала выразили предположение, что инфекцию могли завезти туристы, вернувшиеся из Турции.

По этим данным, в одном из детских садов Владимира вирусом заразились более 20 детей — сначала у них появились язвы во рту, потом сыпь на теле. Медики признали, что у детей вирус Коксаки, но в справке указали ОРВИ, сказано в сообщении.

Аналогичные сведения поступают из Москвы и Краснодарского края, отметил Telegram-канал. В качестве симптомов, которые появляются у детей, упоминаются волдыри и сыпь на ступнях и руках, покраснение горла, а также повышенная температура.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября в Сети распространились сообщения о массовом заражении российских туристов неизвестным вирусом в одном из турецких отелей. Высказывались предположения, что это мог быть вирус Коксаки. Утверждалось, что инфицированные обращались за медицинской помощью с высокой температурой, державшейся более пяти дней.

Администрация пятизвёздочного отеля Sirene Belek Golf & Wellness в Белеке опровергла сообщения о якобы имевшей место вспышке неизвестного заболевания среди российских туристов. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство отправило в минздрав Турции запрос о предоставлении информации на фоне жалоб российских туристов на неизвестный вирус. Также сообщалось, что Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров на наличие признаков инфекций в российских школах и детских садах.