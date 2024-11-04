Вашингтон, 4 ноября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки стоит осознать и принять истинное положение дел на Украине и перестать думать о несбыточном. Об этом 4 ноября сообщило издание Foreign Affairs.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Вместо того чтобы цепляться за неосуществимую идею победы, Вашингтон должен принять суровую реальность [конфликта] и смириться с более вероятным исходом», ― считают авторы статьи.

Отмечается, что США и союзники Украины должны пойти на неприятный для них шаг и подтолкнуть Киев на переговоры с Москвой. При этом нынешняя политика показала себя как неуспешная и затратная, а конфликт развивается не так, как планировали на Западе.

«Такой поворот может оказаться непопулярным. Для принятия подобного решения потребуется политическая смелость, а для его реализации ― осторожность. Но это единственный способ положить конец военным действиям», ― говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт украинских военных обрушился под напором армии России. По его мнению, это произошло из-за усталости личного состава и нехватки резервов у ВСУ.

Президент России Владимир Путин 27 октября проинформировал, что ВС РФ продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения СВО. Глава государства отметил, что темпы наступления российских военных увеличиваются.

Главком ВСУ Александр Сырский 2 ноября заявил, что Вооружённые силы России в настоящее время ведут одно из мощнейших наступлений за всё время украинского конфликта.

Британский эксперт Александр Меркурис считает, что Украина с каждым днём теряет шансы на благоприятные переговоры с Россией из-за постоянного ухудшения ситуации на фронте. Он уточнил, что не видит изменения позиции киевского режима в плане своих условий для переговоров с Москвой.

Российский лидер в начале сентября заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной, но только на основе уже зафиксированных договорённостей. Он напомнил, что эти договорённости были достигнуты в Стамбуле.