Лондон, 4 ноября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Украина с каждым днём теряет шансы на благоприятные переговоры с Россией из-за постоянного ухудшения ситуации на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум

«С каждым днём ситуация на поле боя становится всё менее благоприятной для Украины, и с каждым днём это означает, что любые будущие переговоры также будут менее благоприятными для Украины, чем если бы они происходили сейчас», — сказал он.

Меркурис уточнил, что не видит изменения позиции киевского режима в плане своих условий для переговоров с Москвой.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в начале сентября заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной, но только на основе уже зафиксированных договорённостей. Глава государства уточнил, что эти договорённости были достигнуты в Стамбуле.

В июне Путин на встрече с руководством МИД называл условия мирных переговоров с Украиной. В их числе вывод украинской армии из российских регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и отказ Киева от вступления в НАТО. В Киеве российский мирный план отвергли.

31 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп не сможет заставить киевский режим уступить территории Москве для урегулирования конфликта. Вместе с тем глава киевского режима признал, что республиканец может в случае победы сократить объёмы военной помощи Украине, что приведёт к её неизбежному поражению.