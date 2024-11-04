Лондон, 4 ноября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Опасения из-за возможных длительных отключений электричества возникли на Украине на фоне подготовки к предстоящей зиме, сообщила британская газета Daily Express.

По данным журналистов, украинские власти боятся, что свет может пропадать на 14 часов в сутки.

«Пока страна готовится к зиме, существуют опасения, что нехватка электроэнергии по всей Украине может оставить жителей без света до 14 часов в день», — отмечается в публикации.

В статье приводится высказывание председателя подкомитета Верховной рады по вопросам энергетической безопасности Виктории Гриб, которая назвала ситуацию в украинской энергетике критической. Парламентарий выразила надежду на то, что союзники Киева окажут Украине помощь в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что на территории, занятой украинскими силами, уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции. Он предупредил, что зимой многие люди на Украине останутся без электричества.

15 октября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на территории, которую контролирует киевский режим, уничтожены или повреждены 90% объектов тепловой энергогенерации.

20 октября компания «Укрэнерго» объявила, что Украина на фоне нехватки электроэнергии запросила её импорт у пяти стран. Организация призвала граждан страны экономить электричество и не включать одновременно мощные бытовые электроприборы.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергетическим объектам России. Кроме того, российский также подчёркивал, что, исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы.