Киев, 15 октября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. На Украине уничтожены или повреждены 90% тепловой энергогенерации. Об этом 15 октября заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, особенно уязвимы стали города, зависимые от крупных теплоэнергетических станций.

«Наша цель — дать этим общинам альтернативные источники тепла и электричества», — написал он в Telegram-канале.

В их числе Шмыгаль назвал когенерационные и газопоршневые установки, блочно-модульные котельные и мощные генераторы электроэнергии.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября минэнерго Украины сообщило, что обещанный главой киевского режима Владимиром Зеленским 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии не удастся запустить до конца года. В некоторых городах установки для этого уже стоят, однако подключить их получится не ранее января 2025 года.

В сентябре Зеленский заявил, что на территории Украины уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции. Он также добавил, что многие люди в стране останутся без света зимой.

В апреле президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Глава государства также отмечал, что исходя из гуманитарных соображений зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы.

Пресс-секретарь Кремля неоднократно подчёркивал, что российские войска в ходе спецоперации наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам.