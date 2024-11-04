Москва, 4 ноября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки отразили атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в направлении трёх населённых пунктов в Курской области. Об этом 4 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что украинские военные пытались атаковать в направлении Новоивановки, Леонидово и Плёхово.

«Подразделениями группировки [российских войск «Север»] отражены две контратаки противника в направлении населённого пункта Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населённых пунктов Леонидово и Плёхово», ― говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

В итоге за сутки украинская армия потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки украинские войска в ходе боевых действий в Курской области потеряли свыше 350 бойцов и четыре танка. Также российские военные уничтожили четыре американских БМП Bradley, бронетранспортёр и 15 боевых бронированных машин.

В общей сложности потери ВСУ в Курской области за всё время ведения боевых действий на данном направлении с августа превысили 29,6 тыс. человек. Украинская армия потеряла также 184 танка, 106 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортёров, 1078 боевых бронированных машин, 808 автомобилей, 259 артиллерийских орудий.

Подразделения Вооружённых сил Украины вторглись в Курскую область утром 6 августа, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные.

Президент России Владимир Путин 26 октября проинформировал о том, что ВСУ в Курской области находятся в «надёжном кольце», которое продолжает сужаться. Сейчас эта территория примерно шесть на 15 км, уточнил российский лидер. Он добавил, что украинские военные уже не способны оказать российским бойцам значительного сопротивления.