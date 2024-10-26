Москва, 26 октября, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин проинформировал о размерах территории в Курской области, где взяты в окружение киевские боевики. По словам президента, эта территория имеет размеры примерно 6 на 15 км. Такие данные 25 октября он озвучил Павлу Зарубину в интервью телеканалу «Россия 1».

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

Путин подчеркнул, что ВСУ находятся в «надёжном кольце», которое продолжает сужаться. Украинские военные уже не способны оказать российским бойцам значительного сопротивления.

«По примерным подсчётам, действительно, эта территория — примерно 6 на 15 километров, там находится около 2 тыс. человек», — сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что Вооружённые силы РФ приступили к ликвидации этой группировки ВСУ в курском приграничье.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения. Бойцы действуют уверенно и хорошо. Об этом 25 октября в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» заявил президент Владимир Путин.

Вооружённые силы России успешно продвигаются на ряде направлений в Донбассе. Боевые действия продолжаются на покровском направлении, в районе Угледара и Часова Яра. При этом самые тяжёлые бои, как и в прошлые недели, развернулись на участке фронта западнее Донецка.

В результате наступления в районе Курахово российские войска освободили село Максимильяновка в ДНР. Наступающие соединения группировки «Юг» подняли над населённым пунктом российский флаг. 23 октября Минобороны сообщило об освобождении населённых пунктов Николаевка и Серебрянка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Путин 25 октября заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями в Курской области.