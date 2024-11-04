Донецк, 4 ноября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Российские войска в ДНР продвинулись за пределы населённого пункта Горняк на красноармейском направлении, сообщил 4 ноября глава республики Денис Пушилин.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В своём Telegram-канале глава ДНР опубликовал видео из освобождённого города.

«Мы видим, что работы предстоит много, ребята уже продвинулись и дальше», — сказал Пушилин.

Для восстановления нормальной жизни в Горняке, в том числе для начала работы в городе коммунальных служб, требуется ещё некоторое время, добавил глава ДНР.

Как передавало ИА Регнум, ранее Пушилин сообщил, что российские военные уверенно продвигаются в Дзержинске (украинское название — Торецк), освобождая дом за домом. Освобождение Дзержинска позволит обезопасить Горловку от обстрелов со стороны ВСУ, отметил он.

29 октября российские военные освободили город Селидово в ДНР. В тот же день в республике были освобождены населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка.

Обречённость, с которой украинские источники планируют оборонять Запорожье и Днепропетровск, говорит о том, что ВСУ не планируют удерживать восточные районы Донбасса, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов. Но решающие бои за этот район, как ожидается, развернутся на улицах Покровска и прилегающих населённых пунктов — последнего оплота противника в регионе, указал эксперт.