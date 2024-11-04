Москва, 4 ноября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 ноября предложил экспертам проходящего в Москве Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее» поразмышлять о том, когда у Запада проснётся совесть и как побудить западных политиков к приличному поведению.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Пробуждение у Запада совести Лавров назвал «фантастическим сюжетом»

«Ваш симпозиум назван научно-фантастическим. Я не сомневаюсь, что его научность гарантирована высоким качеством и репутацией собравшихся здесь экспертов из многих стран. Что касается фантастического измерения вашей повестки, то дискуссии здесь наверняка дадут пищу для размышлений практикующих политиков. И желая внести вклад в поиск фантастических сюжетов, рискну предложить вам порассуждать о том, когда и если Запад одумается и когда у него проснётся совесть. Такой сюжет, по-моему, был бы интересным», — заявил министр.

На Западе достаточно умных людей, и руководителям этих стран давно пора понять, что их неоколониальные замашки только вредят, в том числе им самим. В качестве примера он привёл высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Вспомним Борреля — «Европа — цветущий сад, а вокруг джунгли», или Блинкена — «все, кого не будет за столом демократии, будут в меню». Это цитата. Я ужаснулся, когда это прочёл», — сказал Лавров.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на симпозиуме глава МИД РФ также отметил, что Россия не закрывается от диалога с западными странами, однако будет исходить из своих национальных интересов.

Англосаксы надеются, что киевский режим одержит победу над Россией, но вместе с тем готовят континентальную Европу к возможному «горячему» конфликту с Москвой, сказал также Лавров. Он выразил сожаление, что правящие элиты многих европейских стран не видят для себя будущего в многополярном мире и поэтому ищут спасения «у заокеанского гегемона».