Москва, 4 ноября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Англосаксы надеются, что киевский режим одержит победу над Россией, но вместе с тем готовят континентальную Европу к возможному горячему конфликту с Москвой. Об этом заявил 4 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

ИА Регнум

По его словам, англосаксы пока рассчитывают на главу киевского режима Владимира Зеленского. Министр напомнил, что когда-то Гитлер, воевавший с Советским Союзом, собрал под знамёнами нацистов большинство европейских стран.

«И, как запасной вариант, на случай, если режим Зеленского не справится, они готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией», — подчеркнул Лавров.

Он выразил сожаление, что правящие элиты многих стран Европы не видят для себя будущего в многополярном мире, поэтому ищут спасения «у заокеанского гегемона».

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября на открытии XVI Ассамблеи Русского мира Лавров заявил, что политика Киева ведёт к дальнейшей потере территорий. По его словам, чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает договорённости одну за другой, тем меньше территорий у него остаётся.

При этом, по мнению Лаврова, вариант исхода украинского конфликта с «ничейным» результатом не передаёт необходимость надёжно обеспечить интересы каждой из его сторон.