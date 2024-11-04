Москва, 4 ноября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Россия не закрыта для диалога с западными странами, однако будет отталкиваться от собственных национальных интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на симпозиуме «Создавая будущее».

Petrov Sergey/Global Look Press

«Хочу особо подчеркнуть, что мы не закрываемся от диалога с Западом. Если и когда они созреют до того, чтобы возобновить контакты и устраивать отношения на принципах взаимоуважения и честного баланса интересов, тогда и будем определяться в отношении того, как к таким предложениям относиться, исходя из наших национальных интересов», — сказал он.

Лавров уточнил, что Москва сделала необходимые выводы из поведения западных стран, которые резко отказались от всех обязательств и договорённостей с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября Лавров заявил, что итоги прошедшего в октябре саммита БРИКС продемонстрировали неспособность западных государств изолировать Россию. По его словам, мировые государства не стали потворствовать Западу и продолжили укреплять отношения с Россией в различных сферах деятельности.

28 сентября глава МИД РФ также заявил, что США и Великобритания готовят Европу к самоубийственной авантюре против России. Он подчеркнул, что Вашингтон и Лондон не скрывают этих планов.

5 июля президент РФ Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве указал на то, что отношения России и Евросоюза находится в низшей точке. Глава государства также расценил визит венгерского лидера как попытку восстановить диалог.