Москва, 4 ноября, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Авиация и вертолёты, наносящие удары по украинским войскам на территории Курской области, действуют под прикрытием истребителей Су-35С ВКС РФ, сообщает 4 ноября Минобороны России в Telegram-канале.

РИА Новости

В ходе боевого дежурства в курском приграничье, пояснили в ведомстве, экипажи Су-35С прикрывают в заданном районе действия самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолёты, которые наносят удары по военным объектам и технике Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Во время выполнения полётного задания были обнаружены излучения радиолокационной станции ПВО противника», — говорится в сообщении.

Су-35С — многоцелевые сверхманевренные истребители с управляемым вектором тяги.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экипаж Су-35С сопроводил Су-34 во время выполнения боевой задачи по поражению опорного пункта и живой силы ВСУ в курском приграничье. Согласно докладу разведчиков, российская авиация успешно поразила все цели, отметили в Минобороны.

По данным российского военного ведомства на 3 ноября, ВСУ потеряли более 29 тыс. бойцов и 180 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент России Владимир Путин сообщил 25 октября, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сейчас сжимают его.