Москва, 3 ноября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область, превысили 29 250 бойцов. Об этом говорится в сводке Минобороны России, опубликованной 3 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, российские подразделения на этом направлении в ходе боёв с противником уничтожили 180 танков, 1271 единицу различной бронетехники, 255 артиллерийских орудий, 40 установок РСЗО, в том числе 17 американского производства, и другую боевую технику украинской армии.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей», — уточнило Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, за предыдущие сутки российские войска на курском направлении уничтожили более 250 украинских военных, бронемашину, артиллерийское орудие, миномёт и три автомобиля. Также за этот период в плен сдались семеро бойцов ВСУ.

2 ноября российские штурмовики Су-25 нанесли удары по скоплению украинских формирований в курском приграничье. Экипажи после выполнения боевой задачи провели противоракетный манёвр, отстреливая тепловые ловушки, и вернулись на аэродром базирования.