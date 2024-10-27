Курск, 27 октября, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Экипаж российского истребителя Су-35С сопроводил Су-34 во время выполнения боевой задачи по поражению опорного пункта и живой силы украинских войск в приграничье Курской области. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

Кадр из видео

«Экипаж Су-35с выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков в приграничных районах Курской области. Истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с нанёс бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Согласно докладу разведчиков, российская авиация успешно поразила все цели, отметили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября Минобороны РФ доложило о нанесении удара Су-34 ВКС России по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области. Работа по целям велась авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Заданные цели были уничтожены. Также ведомство опубликовало соответствующие кадры. На них видна подготовка экипажа к выполнению работы, а также момент сброса боеприпасов.