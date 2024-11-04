Якутск, 4 ноября, 2024, 09:42 — ИА Регнум. В осенний период боевые действия в зоне проведения специальной военной операции будут стоять на паузе из-за сезона дождей. Об этом 4 ноября в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» сообщил заместитель командующего группировкой российских войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Примерно проецируем, что будет пауза неминуемая определённая», ― процитировал ТАСС Грекова.

Он пояснил, что особый характер почв в той местности, где выполняются задачи СВО, затрудняет использование как тяжёлых видов вооружения, колесной гусеничной техники, так и личного состава.

«Потому что перемещаться по грязи, так сказать, не совсем удобно и [это] затрудняет использование штурмовых подразделений», ― добавил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что погодные условия оказывают влияние как на российские силы, так и на Вооружённые силы Украины (ВСУ).

Как сообщало ИА Регнум, британский эксперт Александр Меркурис 2 ноября заявил, что продвижение российских войск в октябре стало крупнейшим с начала специальной военной операции. По словам аналитика, исключением можно назвать только первые месяцы СВО.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции произошёл перелом. Он отметил, что Вооружённые силы РФ наращивают наступательные действия по отношению к ВСУ на различных направлениях, идёт активное выдавливание противника.

Генерал-полковник Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт украинской армии обрушился под натиском российских военных. По его словам, это произошло на фоне усталости личного состава и нехватки резервов у ВСУ.

Президент России Владимир Путин 25 октября заявил, что не стоит обращать внимания на высказывания о том, что Запад якобы устал от конфликта на Украине. Он подчеркнул, что РФ не должна расслабляться в ходе ведения спецоперации.