Лондон, 2 ноября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Продвижение российских войск в октябре стало крупнейшим с начала специальной военной операции. Об этом 2 ноября заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

РИА Новости / Евгений Биятов

«Если говорить о территории, то в октябре мы стали свидетелями крупнейшего продвижения России, которое мы только наблюдали за весь период специальной военной операции», — сказал он.

По словам аналитика, исключением можно назвать только первые месяцы СВО.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции произошёл перелом. Он отметил, что Вооружённые силы РФ наращивают наступательные действия по отношению к противнику на различных направлениях, идёт активное выдавливание противника.

Генерал-полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт украинской армии обрушился под натиском российских военных. По его словам, это произошло на фоне усталости личного состава и нехватки резервов у ВСУ.

Ускорение наступления российских военных также отметил президент России Владимир Путин. Как уточнил глава государства, территории, которые освобождают ВС РФ, исчисляются квадратными километрами.