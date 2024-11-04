Нью-Йорк, США, 4 ноября, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Власти Израиля проинформировали председателя Генеральной Ассамблеи ООН Филемона Янга о прекращении сотрудничества с Агентством для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщил постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Мы официально проинформировали председателя Генеральной Ассамблеи о прекращении сотрудничества с организацией», — говорится в сообщении израильской миссии.

По утверждению Данона, БАПОР якобы контролируется радикальным движением ХАМАС. Он подчеркнул, что Тель-Авив будет сотрудничать только с теми гуманитарными организациями, которые «не поощряют терроризм в отношении Израиля».

Как передавало ИА Регнум, 28 октября израильский парламент одобрил законопроект о запрете деятельности БАПОР в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на подконтрольной Израилю территории на Западном берегу реки Иордан. За законопроект, запрещающий представительства БАПОР, деятельность и любое сотрудничество государственных органов с агентством, проголосовали 92 парламентария, 10 выступили против.

Представитель БАПОР Джонатан Фаулер подчеркнул, что запрет деятельности агентства подвергнет опасности тысячи сотрудников. По его словам, БАПОР также столкнётся с прямым и оперативным юридическим воздействием на территории Палестины. Как отметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, запрет деятельности агентства обернётся разрушительными последствиями для палестинского народа.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации 29 октября также раскритиковал принятый Кнессетом законопроект и подчеркнул, что остановка работы БАПОР будет иметь самые негативные последствия как для Ближнего Востока, так и для самой системы в целом.