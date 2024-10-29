Газа, Палестина, 29 октября, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Тысячи сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подвергнутся опасности, если власти Израиля запретят деятельность указанной организации. Об этом заявил журналистам её представитель Джонатан Фаулер.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Его слова приводит ТАСС. По словам Фаулера, в случае принятия такого решения БАПОР столкнётся с «прямым оперативным и юридическим воздействием» на территории Палестины.

Он уточнил, что принятие в Израиле соответствующего закона будет иметь серьёзные гуманитарные последствия для людей, которым помогает агентство.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что запрет работы БАПОР приведёт к катастрофическим последствиям, о чем ранее говорил генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш. Глава европейской дипломатии считает, что такой шаг не позволит агентствам ООН продолжать оказывать услуги, обеспечивать защиту палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме, а также в секторе Газа.

28 октября стало известно, что израильский парламент (Кнессет) одобрил законопроект, направленный на запрет работы БАПОР. Запрет распространяется Израиль, сектор Газа, а также на территорию на Западном берегу реки Иордан, которую контролирует еврейское государство.

Ещё в феврале Израиль заявил, что якобы обнаружил туннель военной разведки палестинского движения ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа. Утверждалось, что внутри находилась электрическая инфраструктура, соединенная со зданием.

Израильская сторона также утверждала, что нашла внутри большое количество оружия и боеприпасов, а документы, будто бы обнаруженные в офисах БАПОР, подтвердили, что помещения использовались представителями ХАМАС. Руководство агентства отрицало эту информацию.